Opnieuw verlies voor Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw lager gesloten. Beleggers namen winst na de recente flinke opmars die de Japanse aandelenkoersen naar het hoogste niveau in drie maanden stuwden. De markt was verder vooral in afwachting van de ontwikkelingen rond het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. De andere beurzen in het Verre Oosten gingen overwegend omhoog.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de min op 21.596,81 punten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. De Japanse retailer Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo en een zwaargewicht in de index, zakte 2,5 procent. Supermarktbedrijf FamilyMart Uny, een andere zwaargewicht in de Nikkei, verloor 2 procent. Sushiketen Kura kelderde ruim 9 procent na tegenvallende resultaten.

De Chinese beurzen gingen opnieuw vooruit door de hoop op verdere economische stimuleringsmaatregelen. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,8 procent hoger de dag uit ondanks een tegenvallende groei van de Australische economie in de tweede helft van 2018. De Kospi in Seoul leverde 0,3 procent in. Volgens Zuid-Koreaanse media heeft buurland Noord-Korea een deel van de raketlanceerbasis weer hersteld die eerder was ontmanteld.