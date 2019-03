Rabo-dochter BPD verkoopt duizenden woningen

Gebiedsontwikkelaar (BPD) heeft vorig jaar ruim 10.000 woningen verkocht in Nederland, Duitsland en Frankrijk. De dochter van Rabobank spreekt van een ,,uitstekend jaar”.

In Nederland bracht BPD 5500 woningen aan de man en in Frankrijk 2500 stuks. In Duitsland ging het om meer dan 2100 huizen, het hoogste aantal ooit. BPD is een van de grootste gebiedsontwikkelaars van Europa. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 350.000 woningen mogelijk gemaakt.

De totale omzet steeg vorig jaar naar 1,8 miljard euro en de winst dikte met 16 procent aan tot 186 miljoen euro. Dit is exclusief eenmalige baten van 53 miljoen euro. Het bedrijf verkocht vorig jaar zijn Franse dochter BPD Marignan.

,,De goede resultaten nemen niet weg dat we opereren in een woningmarkt waarin veel mensen steeds moeilijker vinden wat ze zoeken”, zegt topman Walter de Boer. Hij ziet het daarom als een belangrijke opgave om komende tijd nog actiever in te zetten op het werken aan een structurele betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen.