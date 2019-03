‘Europese Commissie is transparant over Italië’

De Europese Commissie is ,,de hele tijd en op alle niveaus volledig transparant” geweest over de discussies tussen Brussel en Rome over de Italiaanse begroting van 2019. ,,Ik zeg het opnieuw, nog een keer en opnieuw. We hebben de juiste weg gevolgd en ik kan dat verdedigen”, zei EU-commissaris Pierre Moscovici na afloop van de Eurogroep in Brussel.

Italië stond niet op de agenda van de ministers van Financiën. Maar Hoekstra begon er maandag toch over, als insteek voor een bredere discussie over de noodzaak van transparantie. ,,Het is nu tijd dat de ontwerpbegrotingen worden uitgevoerd. In 2016 was er ook kritiek op mijn land, Portugal. En zie hoe goed het er nu gaat”, verklaarde Eurogroepvoorzitter Mario Centeno.

Een commissiewoordvoerder bevestigt tegenover het ANP dat er een formeel verzoek van Nederlandse parlementariërs is binnengekomen om de geheime nota over het besluit om geen strafprocedure tegen Italië te beginnen wegens het schenden van de begrotingsregels alsnog openbaar te maken. ,,We zijn ermee bezig.”