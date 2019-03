Aanklager dagvaardt banken Trump-projecten

Het kantoor van de procureur-generaal in New York onderzoekt banden tussen de Deutsche Bank, Investors Bank en verschillende projecten van de Trump Organization, meldde de New York Times.

De procureur-generaal heeft dagvaardingen aan de banken gestuurd, waarmee een onderzoek wordt geopend naar de transacties van Deutsche Bank met Trump, aldus de krant. Eerder hebben het Intelligence Committee en Financial Services Committee in het Congres de financiën van de president en zijn bedrijven onderzocht, waaronder zijn banden met Deutsche Bank, een van ’s werelds grootste financiële instellingen.

Deutsche Bank heeft de Trump Organization honderden miljoenen dollars geleend voor vastgoedprojecten en is een van de weinige grote geldschieters die grote sommen krediet aan Trump heeft gegeven na een reeks faillissementen bij zijn hotel- en casinobedrijven in de jaren negentig.

De krant zei dat het nieuwe onderzoek naar Deutsche Bank is ingesteld na een verklaring in het Congres vorige maand van Trumps voormalige persoonlijke advocaat Michael Cohen. Die getuigde dat Trump de waarde van zijn vermogen in de financiële overzichten heeft opgeblazen. De voormalige advocaat overhandigde kopieën van verklaringen die volgens hem aan de bank waren verstrekt.

Investors Bank werd gedagvaard met betrekking tot Trump Park Avenue, een vastgoedproject dat het had ondersteund, meldde de Times.