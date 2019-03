Boeing weer in beeld op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen in new York zijn woensdag met winst gesloten. Boeing stond opnieuw volop in de belangstelling. De vliegtuigbouwer toonde licht herstel ondanks een tegenvaller. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA besloot om de 737 MAX-vloot aan de grond te houden. Ook hield de brexit beleggers bezig. Het Britse parlement stemde tegen een vertrek uit de Europese Unie zonder deal.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger tot 25.702,89 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,7 procent bij op 2810,92 punten en techbeurs Nasdaq ging eveneens 0,7 procent omhoog tot 7643,41 punten.

Boeing kreeg er 0,5 procent bij. De 737 MAX blijft nu ook in de Verenigde Staten aan de grond, waarmee de vliegtuigen feitelijk wereldwijd niet meer vliegen. Volgens de FAA en Boeing gebeurt dat vooral uit voorzorg. De toestellen blijven gedurende het onderzoek naar de crash van een vliegtuig in Ethiopiƫ aan de grond. Op de beurs raakte de vliegtuigfabrikant de afgelopen twee dagen al bijna 27 miljard dollar aan waarde kwijt.

Streamingdienst Spotify (min 1,3 procent) heeft bij de Europese Commissie een concurrentiezaak aangespannen tegen Apple (plus 0,4 procent). Spotify zegt te worden tegengewerkt in de App Store. Apple heeft een eigen streamingdienst, Apple Music, een concurrent van Spotify.

Drogisterijketen Rite Aid meldde dat bijna het voltallige bestuur waaronder topman John Standley aftreedt en dat er vierhonderd banen worden geschrapt om kosten te besparen. Het verlieslijdende Rite Aid verkeert in zwaar weer en de koers van het aandeel daalde de afgelopen tijd hard. Rite Aid sprong 6,1 procent omhoog.

Fiat Chrysler ging 0,9 procent omlaag. De automaker riep ruim 860.000 auto’s terug in de VS vanwege te hoge CO2-uitstoot. Het gaat daarbij om auto’s van de merken Jeep, Dodge en Chrysler met een benzinemotor. Begin dit jaar schikte Fiat Chrysler een aantal zaken over de uitstoot van auto’s met dieselmotoren in de VS voor circa 800 miljoen dollar.

De euro was 1,1332 dollar waard, tegen 1,1305 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,6 procent tot 58,36 dollar. Brent kostte 1,5 procent meer op 67,65 dollar per vat.