Boeing pauzeert leveringen 737 MAX

Vliegtuigfabrikant Boeing pauzeert met zijn leveringen van de 737 MAX-toestellen, na het besluit van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA en veel andere landen om de vliegtuigen aan de grond te houden. Zondag stortte een Boeing 737 MAX neer in Ethiopië met 157 slachtoffers, wat de tweede dodelijke crash met dat type in korte tijd was.

Inmiddels wordt de 737 MAX vrijwel wereldwijd aan de grond gehouden door autoriteiten. Boeing schort daarom de leveringen van het toestel op aan klanten vanuit zijn fabriek nabij Seattle. Waarschijnlijk moeten de toestellen nog weken aan de grond blijven, terwijl Boeing bezig is met een software-update voor het vliegtuig. De productie van het vliegtuig gaat wel gewoon door.

Het gaat om de grootste crisis voor Boeing in jaren. Deze week gingen op Wall Street miljarden dollars aan beurswaarde van het bedrijf in rook op door de zaak.