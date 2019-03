Wall Street opent met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine plussen aan de laatste handelssessie van de week begonnen. Beleggers verwerken positieve signalen over de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Ook wordt gekeken naar kwartaalcijfers van onder meer Oracle en Adobe en naar verschillende macro-economische gegevens.

De Dow-Jonesindex stond in de eerste openingsminuten 0,2 procent hoger op 25.754 punten. De breder samengestelde S&P 500 won ook 0,2 procent, tot 2813 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 7656 punten.

De Chinese vicepremier Liu He heeft telefonisch contact gehad met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer. Er zou volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua behoorlijke vooruitgang worden geboekt in de onderhandelingen.

Softwareconcern Oracle zakte 2,8 procent na cijfers. Vooral de verwachtingen voor het lopende kwartaal stelden teleur. Softwareproducent Adobe ging eveneens omlaag na teleurstellende prognoses. De maker van onder meer Photoshop verloor 4,5 procent.

Chipconcern Broadcom opende ook de boeken en klom 6 procent. Broadcom meldde een gestegen omzet en handhaafde zijn omzetverwachting voor het gehele jaar. In die prognose is al een verwachte afzwakking van de vraag in China verwerkt.

Voorbeurs werd gemeld dat de industriële bedrijvigheid in de regio rond New York minder sterk is gegroeid in maart. Er zijn ook cijfers over de Amerikaanse industriële productie en het consumentenvertrouwen.