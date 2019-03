‘Overheidsuitgaven belangrijker voor economie’

Nu de export last heeft van de afnemende wereldhandel, worden de overheidsbestedingen de komende jaren belangrijker voor de Nederlandse economie. Dat schrijven economen van Rabobank die de economische groei voor dit jaar en volgend jaar op 1,6 procent schatten. Mocht er een harde brexit komen of bij een escalatie van de huidige handelsspanning, dan krijgt de Nederlandse economie daar ook last van.

De groei van de komende jaren ligt met 1,6 procent rond het langjarige gemiddelde. Daarmee komt een periode van hoogconjunctuur ten einde, schetst econome Ester Barendregt. ,,Dat is lager dan wij eerder voorzagen. De ontwikkeling van de wereldhandel staat namelijk onder druk en daar heeft Nederland als open economie extra veel last van.”

Ook wereldwijd groeit de economie de komende jaren minder hard. Voor dit jaar verwacht Rabo een mondiale groei van 3,5 procent die in 2020 nog iets verder afzwakt naar 3,4 procent. Rabobank verwacht dat de Verenigde Staten in 2020 een ,,milde recessie” ingaat.