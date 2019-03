Ryanair mag personeel Eindhoven niet ontslaan

Het personeel van Ryanair dat vloog vanaf de basis in Eindhoven mag niet worden ontslagen. Uitkeringsinstantie UWV heeft besloten om de Ierse prijsvechter geen toestemming te geven voor een ontslag op basis van economische gronden.

Ryanair sloot vorig jaar de basis in Eindhoven en vroeg vervolgens collectief ontslag aan bij het UWV voor al het in Nederland gevestigde personeel, naar eigen zeggen vanwege slechte bedrijfseconomische prestaties.

Maar de betreffende circa dertig piloten en cabinemedewerkers moeten van het UWV toch in dienst blijven. Volgens de vakbonden zitten ze met behoud van salaris thuis en hoeven ze alleen vluchten te accepteren van Ryanair die beginnen en eindigen in Eindhoven. Die zijn er momenteel niet. Ryanair kan nog proberen er individueel met zijn mensen uit te komen of naar de kantonrechter stappen.

Het UWV ging in januari al mee in het bezwaar van de bonden die vonden dat de ontslagaanvraag niet in behandeling mocht worden genomen. Ryanair leverde vervolgens extra argumentatiemateriaal, maar kreeg uiteindelijk toch nul op het rekest. De luchtvaartmaatschappij was niet direct bereikbaar voor commentaar.