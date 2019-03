Huizen in doorsnee weer onder de 3 ton

Een doorsneewoning in Nederland wisselde vorige maand voor 298.717 euro van eigenaar. Daarmee is de verkoopprijs van woningen op maandbasis iets gedaald, nadat in januari voor het eerst meer dan 300.000 euro in doorsnee voor een huis moest worden neergeteld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het Kadaster.

Op jaarbasis was in februari opnieuw sprake van oplopende prijzen. Bestaande koopwoningen waren in doorsnee 7,5 procent duurder dan in diezelfde maand een jaar eerder.

In totaal werden in september 15.470 woningen verkocht. Daarmee komt het totaal van de eerste twee maanden van het jaar op 30.595 verkochte huizen. Dat is volgens het statistiekbureau bijna 5 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.