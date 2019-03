Smart Internet Media in de Top 250 Groeibedrijven

Smart Internet Media staat in de Top 250 Groeibedrijven van 2019. Dit heeft het Erasmus Centre for Entrepreneurship vrijdag 22 maart bekend gemaakt. De Top 250 Groeibedrijven bestaat uit Nederlandse bedrijven die de meeste groei hebben laten zien in de periode van 2014 tot en met 2018.

Smart Internet Media is erg trots en verheugd over het nieuws. De lijst wordt georganiseerd door nlgroeit. Het jaar 2018 heeft Smart Internet Media mooi kunnen afsluiten als winnaar van de FD Gazellen Award. Met de plek in de Top 250 Groeibedrijven, is ook een goed begin van 2019 een feit.

Relevant blijven door continue ontwikkeling

Niet alleen qua omzet, ook qua personeel- en klantenbestand groeide Smart Internet Media de afgelopen jaren enorm. CEO Bas de Goeje verwacht de komende jaren een verdere groei, zowel kwalitatief als kwantitatief. Bas de Goeje: ‘Wij timmeren enorm hard aan de weg en willen ons blijven ontwikkelen. Niet alleen het bedrijf, maar vooral ook onze klanten moeten baat hebben bij deze constante ontwikkeling.‘

Criteria Top 250 Groeibedrijven

De Top 250 Groeibedrijven is een lijst van bedrijven met minimaal 10 FTE en/of minstens 5 miljoen euro omzet. Voorwaarde is ook dat deze bedrijven drie opeenvolgende jaren jaarlijks een groei van minimaal 20% in FTE en/of omzet realiseren. Het zijn stuk voor stuk bedrijven, die de Nederlandse economie ieder jaar weer een boost geven.

Over Smart Internet Media

Als grondlegger van zoekmachinemarketing en optimalisatie in Nederland, is Smart Internet Media uitgegroeid tot een fris full-funnel online marketingbureau. Smart Internet Media heeft dik 15 jaar ervaring. Het ambitieuze bedrijf telt inmiddels ruim 35 medewerkers en dat aantal stijgt.

Ook de diensten die Smart Internet Media aanbiedt, groeien mee. Door klantbehoeften te herkennen en hier gehoor aan te geven, groeit Smart Internet Media voortdurend met haar klanten mee. Dit betaalt zich uit in jaarlijkse groei, waarvoor Smart internet Media nu is beloond met een plek in de Top 250 Groeibedrijven.