Boodschappenbezorger Stockon stopt ermee

Boodschappenbezorgdienst Stockon stopt ermee. Het bedrijf waarin PostNL investeerde was al een tijdje bezig met een nieuwe investeringsronde, maar het is niet gelukt om de financiering op tijd rond te krijgen.

,,Hierdoor zijn we helaas genoodzaakt om deze beslissing te maken”, staat in een verklaring op de website van Stockon. ,,We gaan de komende tijd bekijken of het mogelijk is om onze service opnieuw te starten.”

Stockon begon als start-up binnen PostNL en stond pas zo’n jaar op eigen benen, met PostNL als belangrijke investeerder. Volgens een woordvoerster van PostNL heeft het postbedrijf besloten om geen geld meer te steken in Stockon en de pijlen op andere pilots te richten. PostNL is voortdurend bezig met proefprojecten op het gebied van e-commerce, aldus de zegsvrouw.

Naar eigen zeggen was Stockon de eerste partij in Nederland die boodschappen rechtstreeks van de producent aan de consument ging leveren. Maar bij retaildeskundigen bestond al langer twijfel over de kansen van het bedrijf vanwege de fikse concurrentie op de boodschappenbezorgmarkt. De grote supermarkten in Nederland hebben zelf ook eigen bezorgdiensten.