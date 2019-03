Toezichthouders bereiden zich voor op no-deal

Britse en Amerikaanse financiële toezichthouders hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven samenwerken in geval van een no-dealbrexit. Ze worden van kracht op het moment dat de Britten de Europese Unie daadwerkelijk verlaten.

Het gaat om een soort bijgewerkte versies van twee bestaande overeenkomsten. Volgens topman Andrew Bailey van de Britse beurswaakhond FCA dragen de afspraken eraan bij dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijk financieel centrum kan blijven. De gemaakte aanpassingen zouden bovendien zorgen voor continuïteit en stabiliteit voor consumenten en beleggers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Een no-dealbrexit, oftewel een wanorderlijk vertrek zonder afspraken met de EU over de scheiding of de toekomst, lijkt steeds waarschijnlijker te worden. De Britse premier Theresa May heeft vrijdag opnieuw een nederlaag geleden bij een stemming over de brexit. Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van haar brexitdeal met Brussel, het zogeheten terugtrekkingsakkoord.