Duizenden koopwoningen open voor publiek

Duizenden woningeigenaren openen zaterdag de deuren in het kader van NVM Open Huizen Dag. Potentiële kopers kunnen rondsnuffelen in te koop staande woningen. Volgens de organisator, makelaarsvereniging NVM, is het evenement een uitgelezen kans voor huizenzoekers om op één dag meerdere woningen te bezichtigen.

In totaal zijn er een kleine 13.000 huizen aangemeld voor de openhuizendag, iets minder dan bij de vorige editie, in oktober. Het aantal deelnemers daalt al jaren. Grote boosdoener is de krappe huizenmarkt, waardoor het woningaanbod simpelweg kleiner is. Zo zakte het aantal te koop staande woningen bij NVM-makelaars in het laatste kwartaal van 2018 met ruim een vijfde ten opzichte van een jaar eerder.

Voor de huizenjagers die in het slinkende aanbod toch hun droomwoning hopen te vinden, heeft de NVM nog wel enkele adviezen. ,,Kijk vooraf goed in welke woningen je geïnteresseerd bent, en kies er dan twee of drie’’, tipt een woordvoerder. ,,Neem de tijd, en neem ook foto’s om later nog eens rustig terug te kijken. En wees eerlijk als je een huis niets vindt, dan ga je gewoon door naar het volgende huis.’’