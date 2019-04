CNV blij met overname Blokker door management

Vakbond CNV is blij met het nieuws dat topman Michiel Witteveen winkelketens Blokker en Big Bazar overneemt. De bond ziet dat als een teken dat er ,,dus nog muziek” in Blokker zit. Bovendien blijft veel kennis over het bedrijf behouden omdat het huidige management de koper is, reageert CNV-bestuurder Martijn den Heijer.

Den Heijer is ook tevreden dat Blokker blijkbaar het beste voor heeft gehad met de keten en het personeel. Blokker telt duizenden medewerkers. ,,Voor al die mensen is dit belangrijk nieuws, omdat het al zo lang rond zong dat het niet goed ging met het bedrijf. Nu gloort er een nieuwe toekomst.”

Den Heijer wil nog wel een slag om de arm houden. CNV wil snel met de nieuwe eigenaar van Blokker om de tafel over de plannen. Pas als die bekend zijn, wordt volgens de vakbondsbestuurder ,,echt duidelijk wat dit voor de medewerkers betekent”.