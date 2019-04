Kleine minnen op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten donderdag aan het einde van de ochtend overwegend kleine minnen zien. De stemming werd gedrukt door een onverwachte forse daling van de Duitse fabrieksorders. Beleggers hielden daarnaast de ontwikkelingen rond de brexit en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 560,41 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 795,25 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,4 procent.

Londen leverde 0,6 procent in. Het Britse Lagerhuis heeft een wetsvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek zonder deal met de Europese Unie komt.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalmaker ArcelorMittal met een verlies van 1,5 procent. Betaalbedrijf Adyen voerde de stijgers aan met een winst van 1,5 procent. In de MidKap stond maaltijdbestelsite Takeaway onderaan met een min van 3,7 procent. Sterkste stijger was bouwer BAM met een plus van 1,5 procent. Een consortium met BAM is dichtbij het winnen van een metroproject in de Australische stad Brisbane.

In Frankfurt steeg Commerzbank 2,7 procent. Volgens zakenkrant Financial Times werkt het Italiaanse UniCredit (min 1,2 procent) aan een overnamebod op Commerzbank, in het geval de mogelijke fusie van de Duitse bank met Deutsche Bank (min 1,3 procent) stukloopt. De Britse levensverzekeraar Saga raakte een derde aan beurswaarde kwijt na een winstalarm.

De Amerikaanse maker van elektrische auto’s Tesla, die ook een notering heeft in Frankfurt, zakte ruim 6 procent. Het bedrijf leverde afgelopen kwartaal minder auto’s af dan verwacht. In Kopenhagen kelderde zeetransportbedrijf A.P. Møller-Maersk 10 procent na het afsplitsen van de booractiviteiten, die onder de naam Maersk Drilling een aparte beursnotering kregen.

De euro was 1,1228 dollar waard, tegen 1,1237 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 62,23 dollar. Brent daalde 0,4 procent tot 69,00 dollar per vat.