Trump wil Herman Cain in het bestuur van Fed

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Herman Cain voorgedragen voor een zetel in het bestuur de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. De Republikein was in 2012 kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, maar trok zich terug na aantijgen van seksueel ongewenst gedrag in de jaren negentig.

Trump maakte zijn voordracht van Cain bekend tijdens een persconferentie. ,,Ik heb mijn mensen verteld dat Herman Cain de juiste man voor deze job is,” aldus Trump.

Stephen Moore, die door Trump eerder was voorgedragen voor dezelfde bestuurszetel Reserve, moet afzien van de nominatie omdat hij verwikkeld is in een schandaal rond niet betaalde alimentatie aan zijn ex-echtgenote en een belastingschuld van 75.000 dollar.

Trump uit regelmatig kritiek op Fed-voorzitter Jerome Powell. De president heeft zich fel uitgesproken tegen het bepalen van de rentetarieven, een van de belangrijkste taken van de Fed.