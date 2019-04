ACM stelt grenzen voor bij 5G-veiling

Bij de veiling voor het snelle 5G mobiele netwerk moet gezorgd worden dat één partij niet te veel frequenties in bezit kan krijgen. Dat adviseert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Maatregelen om te zorgen dat er een vierde aanbieder komt, vindt de toezichthouder niet nodig. Sinds de fusie tussen T-Mobile en Tele2 zijn er nog maar drie telecomaanbieders met een eigen netwerk in Nederland. Ook KPN en VodafoneZiggo hebben dat.

De ACM wil dat één telecombedrijf niet meer dan 40 procent van alle frequenties in bezit mag hebben. Ook moet op de frequenties op de 700 Mhz-band en de 3,5 Ghz-band zo’n maximum van 40 procent worden ingesteld. Die frequenties zijn respectievelijk noodzakelijk om landelijke dekking te krijgen tegen redelijke kosten en om volwaardig 5G aan te kunnen bieden.

De 5G-veiling wordt in twee delen gehouden. Eind dit jaar of begin volgend jaar worden frequenties op de 700, 1400 en 2100 Mhz-banden geveild. Eind 2021 of begin 2022 volgt een veiling voor frequenties op de 3,5 Ghz-band.