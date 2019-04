Beurzen hoger ondanks dreiging heffingen

De Europese beurzen lieten dinsdag kleine winsten zien. Het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importtarieven te heffen op goederen uit de Europese Unie zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. Beleggers hielden daarnaast de verdere ontwikkelingen rond de brexit in de gaten. Op het Damrak was metalenspecialist AMG in trek na aankondiging van de inkoop van eigen aandelen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 564,25 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 807,25 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De Zwitserse hoofdindex bereikte een nieuw recordniveau.

Londen klom 0,3 procent. De Britse premier Theresa May gaat dinsdag op bezoek bij haar Duitse collega Angela Merkel en bij de Franse president Emmanuel Macron. Woensdag is in Brussel een speciale EU-top over de brexit.

Bij de middelgrote fondsen dikte AMG bijna 10 procent aan. Het bedrijf gaat drie miljoen eigen aandelen inkopen, tot een maximale waarde van 100 miljoen euro. Bodemonderzoeker Fugro profiteerde van een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux en klom 2,8 procent.

Uitzender Randstad voerde de stijgers aan in de AEX met een winst van 1,5 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Grootste daler was biotechnologiebedrijf Galapagos met een min van 1,2 procent.

Airbus zakte 1 procent in Parijs. President Trump dreigt met importheffingen op 11 miljard dollar aan goederen uit de EU als reactie op de Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. De tarieven zouden komen bovenop bestaande heffingen op Europees staal en aluminium. Société Générale won 1 procent. De Franse bank gaat 1600 banen schrappen, hoofdzakelijk bij zijn zakenbankactiviteiten.

De Zwitserse farmaceut Novartis daalde bijna 10 procent na de verzelfstandiging van de oogverzorgingstak Alcon, die 5,5 procent steeg bij zijn beursdebuut.

De euro was 1,1270 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 64,67 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 71,22 dollar per vat.