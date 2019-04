Sony uitblinker op Japanse beurs

Het aandeel van Sony was dinsdag een uitblinker op de Japanse beurs na berichten dat een bekende activistische investeerder een belang aan het opbouwen is in het Japanse elektronicaconcern. De aandelenbeurs in Japan eindigde met een nipte winst. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van een stroom aan bedrijfsresultaten, die later deze week naar buiten komen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,2 procent in de plus op 21.802,59 punten. Sony kreeg er ruim 9 procent bij. Persbureau Reuters meldde dat Third Point, het hedgefonds van de activistische investeerder Daniel Loeb, opnieuw aandelen in het Japanse entertainmentbedrijf aan het kopen is en wil aandringen op veranderingen binnen het concern.

De chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest stegen 1 procent en 3,9 procent na de koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. Geldtester Takamisawa Cybernetics maakte een koerssprong van zo’n 28 procent na berichten dat Japan nieuwe bankbiljetten gaat introduceren.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong stond 0,2 procent hoger. De Kospi in Seoul dikte 0,4 procent aan en de All Ordinaries in Sydney eindigde met een klein verlies van 0,1 procent. Crown Resorts steeg 19,5 procent. Het Australische casinobedrijf heeft een overnamevoorstel ontvangen van 7,1 miljard dollar van het Amerikaanse Wynn Resorts.