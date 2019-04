Centrale banken laten Wall Street onberoerd

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve en cijfers over de Amerikaanse inflatie. Het weinig verrassende rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) zorgde nauwelijks voor reuring.

De Dow-Jonesindex sloot iets hoger op 26.157,16 punten. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2888,21 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7964,24 punten.

De eerdere keuze van beleidsmakers bij de Fed om voorlopig geen renteverhogingen door te voeren werd gevoed door ,,significante onzekerheden” en aanhoudende lage inflatie. De bestuurders wezen er in meerderheid op dat de huidige economische situatie die aanpak rechtvaardigt. De inflatie in de VS steeg in maart naar 1,9 procent op jaarbasis, van 1,5 procent in februari. Daarmee kwam de inflatie iets hoger uit dan verwacht. De kerninflatie zwakte wel wat af.

Verder blijf het wachten op brexitontwikkelingen op de EU-top in Brussel. Het handelsoverleg tussen de VS en China vordert ondertussen gestaag. De landen zijn het volgens de Amerikanen al min of meer eens op het vlak van wisselkoersen en over de manier om toe te zien op de naleving van die afspraken.

Bij de bedrijven in New York steeg Delta Air Lines 1,6 procent na sterke kwartaalresultaten. Ook jeansmaker Levi Strauss (plus 4 procent) opende de boeken. Beleggers konden de winst en omzetgroei wel waarderen.

Berichten over taxibedrijf Uber, dat bij zijn beursgang ongeveer 10 miljard dollar wil ophalen, maakte beleggers in concurrent Lyft nerveus. Het aandeel Lyft speelde bijna 11 procent kwijt.

Boeing verloor 1,1 procent. Aandeelhouders slepen de vliegtuigbouwer voor de rechter vanwege de problemen rond de 737 MAX, die betrokken was bij twee dodelijke vliegtuigrampen in korte tijd. Ze claimen dat het bedrijf winstgevendheid en groei boven veiligheid en eerlijkheid heeft gesteld.

De euro noteerde op 1,1272 dollar, tegen 1,1269 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 64,47 dollar. Brentolie klom 1,4 procent in prijs tot 71,63 dollar per vat.