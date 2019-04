Japanse beurs sluit nipt hoger

De Japanse aandelenbeurs is donderdag nipt hoger gesloten. Beleggers verwerkten de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en het uitstel van de brexitdeadline in Europa tot eind oktober. Aan het handelsfront liet de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin weten dat de Verenigde Staten en China er op sommige punten al uit zijn, maar dat er nog diverse kwesties dienen te worden opgelost voordat een handelsdeal kan worden bereikt.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 21.711,38 punten. Yaskawa Electric daalde 2,3 procent voorafgaand aan de publicatie van de jaarresultaten. De Japanse maker van industriële apparatuur heeft een grote blootstelling aan China en trapt doorgaans het cijferseizoen af in Japan. De banken en verzekeraars stonden onder druk nadat de Fed in de notulen bevestigde de rente dit jaar niet te verhogen. Mitsubishi UFJ Financial Group zakte 1,4 procent en de verzekeraars Dai-ichi Life en T&D Holdings verloren tot 2,7 procent.

De beurzen in China gingen stevig omlaag. De hoofdgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 0,7 procent kwijt. Op macro-economisch vlak bleek dat de inflatie in China in maart conform verwachting is opgelopen tot 2,3 procent. De kerninflatie, exclusief voedsel en energie, bleek stabiel op 1,8 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,3 procent.