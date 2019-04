Meer fraudemeldingen door verzekeraars

Er is vorig jaar meer fraude gepleegd met verzekeringen. Dat meldt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars kunnen zich daar melden als ze fraude vermoeden.

In totaal meldden verzekeraars 5742 mogelijke fraudegevallen. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van 2017. Met name het aantal fraudegevallen rond stormschade steeg flink. In 2017 ging het om 34 valse claims, vorig jaar waren het er bijna 80. Daar was zeker 314.000 euro mee gemoeid.

Het is voor het vijfde jaar op rij dat verzekeraars vaker aankloppen bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit.