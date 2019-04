ACM begint glasvezelonderzoek

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer inzicht krijgen in de vraag hoe telecombedrijven en investeerders bepalen waar zij glasvezel uitrollen en tegen welke problemen zij hierbij oplopen. De marktwaakhond begint daarom een verkennend onderzoek naar de invoering van glasvezel in Nederland.

,,In Nederland hebben veel huizen nog geen glasvezelaansluiting. Gelukkig zien wij dat de interesse voor het uitrollen van glasvezel toeneemt. Dat is een goede ontwikkeling die kan leiden tot betere diensten en meer concurrentie. Wij ontvangen echter ook signalen over problemen waar telecombedrijven, investeerders of gemeenten tegenaan lopen bij de uitrol van glasvezel”, stelt bestuurslid Henk Don van de ACM.

De toezichthouder ziet bijvoorbeeld dat bepaalde projecten worden gestaakt omdat meerdere bedrijven in hetzelfde gebied glasvezel willen introduceren. Om dit voorkomen lijken partijen die glasvezel willen invoeren steeds vaker exclusiviteit te eisen. De ACM gaat in kaart brengen wat het effect van deze ontwikkelingen is op de verdere introductie van glasvezel en de concurrentie op de markt.

De resultaten van de marktstudie worden naar verwachting na de zomer gepubliceerd, waarna wordt bepaald of vervolgacties nodig zijn.