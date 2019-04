Nikkei eindigt week met winst

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst geëindigd. Sterke koerswinsten van zwaargewichten Fast Retailing en SoftBank hielpen de beurs in Tokio vooruit. Verder werd uitgekeken naar het Amerikaanse cijferseizoen, dat later op de dag van start gaat met de resultaten van de banken JPMorgan Chase en Wells Fargo.

De Nikkei in Tokio ging 0,7 procent hoger het weekeinde in op 21.870,56 punten. Yaskawa Electric steeg 0,1 procent na publicatie van de jaarresultaten. De Japanse maker van industriële apparatuur verwacht dat de operationele winst in het lopende boekjaar zal dalen. Technologieconcern SoftBank dikte bijna 5 procent aan. Uber Technologies, het bedrijf achter de populaire taxi-app, heeft zijn aanvraag ingediend voor een notering aan de beurs in New York. SoftBank is de grootste investeerder in Uber, dat mogelijk 100 miljard dollar waard is.

Fast Retailing maakte een koerssprong van bijna 8 procent. De eigenaar van de kledingketen Uniqlo verlaagde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar vanwege het ongewoon warme weer. Maar het resultaat zal desondanks op een recordniveau uitkomen vanwege sterke verkopen in China.

De Chinese beurzen deden een stap terug in afwachting van de handelsdata uit China. De hoofdgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,8 procent bij.