Wall Street stijgt na bankencijfers

De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend. De aandacht van beleggers ging uit naar grote banken Wells Fargo en JPMorgan Chase, die de boeken openden. Ook een grote overname in de oliesector trok de aandacht.

De Dow-Jonesindex steeg in de eerste handelsminuten 0,9 procent tot 26.361 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent omhoog en stond op 2903 punten, terwijl techbeurs Nasdaq eveneens 0,5 procent aandikte tot 7983 punten.

Wells Fargo (plus 0,6 procent) maakte in de eerste maanden van 2019 meer winst op een lagere omzet. De grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten presteerde door de bank genomen beter dan waar kenners op hadden gerekend.

Branchegenoot JPMorgan (plus 3,3 procent) zette op zijn beurt recordresultaten in de boeken. Er werd vooral geprofiteerd van de hogere rente.

Olie- en gasreus Chevron neemt Anadarko Petroleum over voor 33 miljard dollar. Inclusief schuld bedraagt de overnamesom, die Chevron deels in aandelen en deels in contanten voldoet, 50 miljard dollar. Chevron ging 4,5 procent omlaag, Anadarko kreeg er 34 procent bij.

Beleggers reageerden enthousiast op Disney’s plannen voor een eigen streamingdienst. Het aandeel van het entertainmentbedrijf werd ruim 10 procent hoger gezet en bereikte een recordstand.