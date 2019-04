Qualcomm straalt op Wall Street na deal Apple

Chipgigant Qualcomm was dinsdag een grote winnaar op de beurs in New York. Na het bijleggen van de slepende patentruzie met Apple ging de koers van het bedrijf ruim 23 procent omhoog. Beleggers op Wall Street verwerkten verder een reeks kwartaalcijfers van bedrijven.

Qualcomm beschuldigde Apple er al heel lang van zijn technologie te gebruiken voor iPhones, zonder daar genoeg voor te betalen. In een soort schikking heeft Apple er nu eindelijk mee ingestemd om voortaan bepaalde royalty’s te gaan betalen aan Qualcomm. De vele lopende rechtszaken en geschillen tussen de twee concerns zijn daarmee in een klap opgelost. Het aandeel Apple eindigde vlak.

Het algehele sentiment was positief. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 26.452,66 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent, tot 2907,06 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent omhoog, naar 8000,23 punten.

Onder meer Bank of Amerika en UnitedHealth Group, de grootste zorgverzekeraar in de Verenigde Staten, gaven een kijkje in de boeken. Bank of America behaalde zijn hoogste kwartaalwinst ooit. Maar analisten waren toch niet helemaal tevreden. Het aandeel noteerde een plus van 0,1 procent. De cijfers van UnitedHealth werden minder enthousiast ontvangen. Na een hogere opening zakte de koers circa 4 procent.

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) deed het wel goed, met een plus van dik 1 procent. Het concern krikte onder meer zijn prognose op. Ook BlackRock, dat ruim 3 procent won, kwam met cijfers. De vermogensbeheerder trok afgelopen kwartaal meer kapitaal aan, waardoor het beheerd vermogen omhoogging.

Op de financiƫle markten werd verder uitgekeken naar de publicatie van de Chinese economische groeicijfers op woensdag. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelde dinsdag zijn raming voor de groei van de Chinese economie naar beneden bij.

De euro stond op 1,1284 dollar, tegen 1,1291 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 64,16 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 71,73 dollar per vat.