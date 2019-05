China: zullen vechten tegen pesten door VS

China kan terugslaan naar de Verenigde Staten nu dat land het Chinese technologie- en telecombedrijf Huawei op een zwarte lijst heeft geplaatst. Daar heeft de Chinese ambassadeur bij de Europese Unie voor gewaarschuwd. Zhang Ming noemde het gedrag van president Donald Trump “afpersing” en “pesten”.

Volgens Zhang misbruiken de VS handelsregels om Huawei “op de knieĆ«n te krijgen”. “Dit is verkeerd gedrag, dus komt er een noodzakelijk antwoord”, liet Zhang weten. “De legitieme rechten en belangen van Chinese bedrijven worden geschaad. China zal dit niet zomaar over zijn kant laten gaan.”

De maatregelen van de VS komen nu de onderhandelingen met China over een handelsakkoord lijken te zijn vastgelopen. Trump koos daarbij voor escalatie door de importheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese producten te verhogen. Volgens Zhang was het niet de eerste keer dat de VS de “positieve ontwikkelingen” in de handelsgesprekken om zeep hielpen.