Google plus

Google plus

Tesla verloor in de openingsminuten bijna 3 procent. Volgens kenners van Morgan Stanley staat de automaker voor een gigantische koersval op het moment dat niet aan productiedoelen wordt voldaan en de kwestie rond de twitterberichten van topman Elon Musk niet tot een goed einde word gebracht.

De VS kondigden aan restricties tegen Huawei met negentig dagen uit te stellen. Eerder zetten de Amerikanen het concern op een zwarte lijst wegens spionageverdenkingen, waarna onder andere Google en chipbedrijven lieten weten hun leveringen aan het bedrijf te staken. Chipfondsen als Intel, Qualcomm en Broadcom wonnen nu tot 2,3 procent. Ook Google-moeder Alphabet (plus 0,7 procent) stond op winst.

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de nieuwe sessie begonnen, na de flinke minnen een dag eerder. De ontwikkelingen rond de Chinese telecomgigant Huawei blijven het sentiment beheersen. Automaker Tesla ging onderuit na een negatief analistenrapport.

article

1363940

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de nieuwe sessie begonnen, na de flinke minnen een dag eerder. De ontwikkelingen rond de Chinese telecomgigant Huawei blijven het sentiment beheersen. Automaker Tesla ging onderuit na een negatief analistenrapport.

https://nieuws.nl/economie/20190521/groene-koersborden-bij-opening-wall-street/

https://cdn.nieuws.nl/media/2019/05/21174806/groene-koersborden-bij-opening-wall-street.jpg

Zakelijk