Radiospot T-Mobile mag niet, bedrijf toch blij

T-Mobile mag van de rechter bepaalde radiocommercials niet meer uitzenden, omdat ze misleidend zouden zijn. Toch is het telecombedrijf blij met de gerechtelijke uitspraak in een kort geding dat rivaal VodafoneZiggo had aangespannen.

De beperkingen die de rechter heeft opgelegd gelden alleen voor de bewuste radiocampagne. In algemene zin mag T-Mobile de concurrentie wel blijven aanspreken op prijsverhogingen, zo interpreteert T-Mobile het vonnis.

Het gaat om de campagne Beter-stap-je-over-weken van T-Mobile. Daarin maakte het bedrijf consumenten attent op de jaarlijkse prijsverhogingen bij rivalen KPN en VodafoneZiggo. Maar T-Mobile suggereerde zo ook zelf geen prijsverhoging door te voeren. Dat laatste klopte evenwel niet, omdat T-Mobile wel een inflatiecorrectie toepaste.

De exacte overwegingen van de rechter worden pas op een later moment bekendgemaakt. VodafoneZiggo laat weten verheugd te zijn dat de rechter de “misleidende” radiocampagne van T-Mobile verbiedt.