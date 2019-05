‘Afwachtende opening voor AEX’

De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk vrijwel vlak. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. Beleggers blijven terughoudend in afwachting van meer duidelijkheid over de voortzetting van de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China. Ook de situatie rond het Chinese technologieconcern Huawei blijft de gemoederen bezighouden.

De Amerikaanse regering zou van plan zijn sancties op te leggen tegen meerdere Chinese beveiligingsbedrijven, waaronder de grote producent van bewakingscamera’s Hikvision. Door de bedrijven op een zwarte lijst te zetten kunnen zij geen Amerikaanse technologie meer kopen, net als onlangs bij technologie- en telecomconcern Huawei werd gedaan.

De aandacht gaat ook uit naar de ontwikkelingen rond de brexit. De Britse premier Theresa May wil dat het parlement stemt over de vraag of er een referendum moet worden gehouden over de overeenkomst die zij sloot met de EU. Voorwaarde is dan wel dat die overeenkomst door het parlement wordt aangenomen.

De Aziatische beurzen gingen woensdag overwegend licht vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent hoger, waarbij een sterker dan verwachte daling van de Japanse export werd gecompenseerd door een onverwachte stijging van de machineorders in Japan. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai verloor 0,6 procent.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index klom 0,3 procent tot 553,14 punten en de MidKap dikte 0,7 procent aan tot 760,51 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,9 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow Jones-index eindigde 0,8 procent hoger op 25.877,33 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 1,1 procent.

De euro was 1,1152 dollar waard, tegen 1,1159 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 62,53 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 71,67 dollar per vat.