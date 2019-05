Chinezen trekken samen op tegen Boeing

Drie grote Chinese luchtvaartmaatschappijen trekken gezamenlijk op tegen Boeing in de kwestie rond de gewraakte toestellen van het type 737 MAX die al maanden noodgedwongen aan de grond staan. Air China, China Southern en China Eastern willen door de vliegtuigmaker gecompenseerd worden voor geleden schade.

De Boeings 737 MAX worden uit voorzorg aan de grond gehouden, nadat zich in korte tijd twee vliegtuigrampen met dergelijke toestellen voltrokken. De bundeling van krachten door de Chinese luchtvaartreuzen komt op het moment dat luchtvaartautoriteiten praten over aanpassingen die aan de toestellen moeten worden gedaan om ze weer luchtwaardig te maken.

De timing van de drie maatschappijen is saillant gelet op de oplopende handelsspanningen tussen China en de VS. China was het eerste land dat de 737 MAX-toestellen aan de grond hield na de ramp in Ethiopiƫ twee maanden geleden. Een paar maanden daarvoor stortte een Boeing 737 MAX in Indonesiƫ neer.