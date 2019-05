Kleine plussen op Europese beurzen

De Europese beurzen lieten woensdag kleine plussen zien. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van meer duidelijkheid over de voortzetting van de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China. Ook de Amerikaanse sancties tegen het Chinese technologieconcern Huawei bleven de gemoederen bezighouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 553,93 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 764,34 punten. De hoofdindex in Parijs won 0,1 procent. Frankfurt steeg 0,3 procent en de Londense FTSE dikte 0,5 procent aan.

De Amerikaanse regering zou van plan zijn sancties op te leggen tegen meerdere Chinese beveiligingsbedrijven. Door de bedrijven op een zwarte lijst te zetten kunnen zij geen Amerikaanse technologie meer kopen. Eerder werd Huawei al op de lijst gezet. De handelsoorlog lijkt daarmee uit te monden in een techoorlog.

Biotechbedrijf Galapagos ging aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,4 procent. Verzekeraar Aegon was de grootste daler met een verlies van 0,8 procent. In de MidKap noteerde chipbedrijf ASMI (min 1,3 procent) ex-dividend. Navigatiebedrijf TomTom voerde de stijgers aan met een plus van 2,6 procent.

In Londen verloor Marks & Spencer (M&S) 4 procent. De Britse winkelketen behaalde afgelopen boekjaar minder winst, waarmee voor het derde jaar op rij de winstgevendheid afnam. Ook kondigde het bedrijf een claimemissie aan voor de financiering van zijn samenwerkingsverband met online-supermarkt Ocado. Royal Mail steeg 5,5 procent na een handelsbericht. Het Britse post- en pakketbedrijf snijdt flink in zijn dividend. Het bedrijf wil in de komende jaren fors investeren, om de activiteiten een zetje in de rug te geven.

In Frankfurt stond Commerzbank (min 1,5 procent) in de schijnwerpers. De Duitse bank, die vorige maand de fusiegesprekken met zijn concurrent Deutsche Bank zag mislukken, houdt een aandeelhoudersvergadering.

De euro was 1,1162 dollar waard, tegen 1,1159 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 62,55 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 71,63 dollar per vat.