‘Markt vleesvervangers goed voor 140 miljard’

De markt voor vleesvervangers is in potentie goed voor 140 miljard dollar. Volgens kenners van de Britse bank Barclays kan de omzet van onder meer bonenburgers, vegaschnitzels en andere vlees-alternatieven dat bedrag binnen tien jaar aantikken, zo schrijft zakenkrant Financial Times. Vleesvervangers zouden daarmee dan goed zijn voor 10 procent van de totale vleesmarkt.

Volgens Barclays zal de vleesconsumptie de komende jaren stijgen, vooral doordat mensen in opkomende markten meer te besteden hebben. Vleesvervangers zullen evenwel aan marktaandeel winnen. Momenteel vertegenwoordigen vega-varianten nog geen procent van de vleesmarkt.

Dat steeds meer mensen bewust minder of juist geen vlees meer eten, hangt samen met de hoge uitstoot van broeikasgassen bij de productie van vlees en de zorgen om het dierenwelzijn. Ook is er de associatie tussen vlees en gezondheid, die consumenten voorzichtig maakt.