Nederlanders positief over financiën

Ruim de helft van de Nederlanders is te spreken over zijn financiële situatie. Zij noemen die goed of zeer goed. Een op de twintig Nederlanders omschrijft zijn financiële situatie als slecht of zeer slecht. Dat meldt overheidsplatform Wijzer in Geldzaken op basis van eigen onderzoek. De helft van de Nederlanders zegt bovendien makkelijk te kunnen rondkomen. Een op de zeven Nederlanders vindt dat niet zo makkelijk.

Ongeveer 40 procent van de Nederlanders heeft een appeltje voor de dorst opgebouwd en kan zeker een halfjaar rondkomen als het belangrijkste inkomen wegvalt. Dat was twee jaar geleden nog ruim de helft. Tegelijkertijd zegt een kleine een op de drie Nederlanders dat zijn financiële situatie is verbeterd in het afgelopen jaar. Een kwart geeft juist aan dat die is verslechterd, terwijl 45 procent geen verschil heeft gemerkt.

Van de Nederlanders bij wie de financiële situatie minder is geworden, geeft 39 procent hogere belastingen als oorzaak aan. Nog eens 36 procent noemt hogere zorgkosten. Ongeveer 13 procent van de Nederlanders zegt er op achteruit te zijn gegaan omdat ze minder zijn gaan werken. Dat aantal is flink toegenomen.

Sparen wordt bovendien weer populairder. De overgrote meerderheid van de ruim duizend ondervraagden (88 procent) zet maandelijks een vast bedrag opzij.