‘Boeing 737 MAX in juli weer de lucht in’

Boeing verwacht dat zijn toestellen van het type 737 MAX in juli weer mogen vliegen. Dat heeft de vliegtuigmaker laten weten aan een van de grootste afnemers van het toestel, de Indiase luchtvaartmaatschappij SpiceJet, zegt de financieel topman van dat bedrijf.

De 737 MAX staat wereldwijd aan de grond nadat in zich korte tijd twee dodelijk crashes hadden voorgedaan met het toestel. Een terugkeer in juli zou eerder zijn dan waar luchtvaartautoriteiten en vliegmaatschappijen momenteel op rekenen. De toezichthouder in Indonesiƫ, waar een van de crashes plaatshad, wil de 737 MAX zelfs tot volgend jaar aan de grond houden.

Na de twee vliegtuigongelukken in Indonesiƫ en Ethiopiƫ zijn vragen gerezen over de veiligheid van de 737 MAX. Mogelijk heeft bij beide crashes een haperend veiligheidssysteem een rol gespeeld. Het gaat om het systeem dat de neus van het vliegtuig naar beneden drukt als de stijgingshoek te steil is.