DELA houdt hoofd boven water, ondanks verlies

Uitvaartverzekeraar- en verzorger DELA heeft vorig jaar een stevig verlies geleden. Maar het bedrijf staat er naar eigen zeggen nog steeds goed voor. DELA zag het aantal verzekerden toenemen tot een totaal van meer dan 4 miljoen.

Het lagere resultaat kwam door een beleggingsverlies, wat volgens DELA in lijn is met de trend in de markt. Zo ging beursindex AEX vorig jaar stevig omlaag. Het verlies na belastingen bedroeg ruim 203 miljoen euro, waar een jaar eerder nog bijna 235 miljoen euro winst in de boeken ging.

De buffers van DELA bleven niettemin intact. De zogeheten solvabiliteitsratio, een graadmeter die aangeeft in hoeverre een verzekeraar voldoende kapitaal achter de hand heeft om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, steeg naar 373 procent. DELA heeft daarmee een van de hoogste ratio’s van de grote Nederlandse verzekeraars.

“Wisselende bedrijfsresultaten horen bij ons businessmodel. We beleggen met oog op de lange termijn”, zegt bestuursvoorzitter Edzo Doeve. Over branchegenoot Yarden bestaan de laatste tijd juist grote zorgen omdat de solvabiliteit daar erg laag is.