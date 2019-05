Bestuurder Arcelor: heffing Trump niet slecht

De importheffingen op staal die president Donald Trump vorig jaar heeft ingevoerd, waren geen gek idee. Dat zegt financieel topman Aditya Mittal van staalgigant ArcelorMittal in een interview met de Franse krant Les Echos.

Donald Trump voerde vorig jaar importheffingen van 25 procent in op staal uit China, maar ook uit de Europese Unie en andere bondgenoten. “Ik denk dat hetgeen hij heeft gedaan voor staal, niet slecht is”, zegt Mittal daar nu over. De grote problemen zitten volgens hem in China. Dat land voerde de productiecapaciteit voorbije jaren veel harder op dan de wereldwijde vraag rechtvaardigde. Prijsdumping is volgens de financieel bestuurder het gevolg.

ArcelorMittal, ’s werelds grootste staalproducent, voelde dat ook in zijn resultaten. Die verslechterden in het eerste kwartaal aanzienlijk, waarop de staalgigant sneed in zijn Europese productiecapaciteit.

Mittal roept de Europese Unie daarom andermaal op “druk te zetten op China om de productiecapaciteit terug te schroeven”. Daarnaast wil hij Europese importheffingen waarbij rekening wordt gehouden met de kosten die staalproducenten in het handelsblok maken voor de vermindering van CO2-uitstoot.