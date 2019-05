Computermaker Dell schrijft zwarte cijfers

Computermaker Dell heeft in het eerste kwartaal zwarte cijfers geschreven. Het Amerikaanse concern profiteerde van een sterke vraag naar computers en -diensten. Ook lagere prijzen van computeronderdelen hielpen mee.

De kwartaalomzet dikte op jaarbasis met 3 procent aan tot 21,9 miljard dollar. De operationele winst bedroeg 550 miljoen dollar en onder de streep bleef 329 miljoen dollar over. Een jaar terug was nog sprake van een nettoverlies van ruim een half miljard dollar. Met deze cijfers lijkt het bedrijf het beter gedaan te hebben dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Dell besloot vorig jaar terug te keren naar de beurs. Daarmee wilde het bedrijf zijn ingewikkelde bedrijfsstructuur, die was ontstaan door een reeks overnames, versimpelen. Ook wilde Dell zijn schuldenlast terugdringen. Het bedrijf ligt nu naar eigen zeggen op koers om in boekjaar 2020 ongeveer 4,8 miljard dollar aan schuld af te lossen.