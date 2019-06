‘Glijvlucht Nederlandse industrie gestopt’

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in mei vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van een maand eerder. De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) ziet dit als een licht positief signaal omdat hiermee de “glijvlucht” naar beneden van afgelopen maanden voorlopig gestopt is.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam in mei uit op een stand van 52,2. Hiermee is de daling die de index sinds begin van het jaar inzette, gestopt. In april lag de zogenoemde PMI-graadmeter op het niveau van 52. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

Het is nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk, zegt de Tilburgse hoogleraar Bart Vos in toelichting. Zo zijn producenten niet bepaald optimistisch over de toekomst. Slechts 36 procent van door NEVI ondervraagde bedrijven gaat uit van een stijging van de productie komend jaar.