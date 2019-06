Miljoenen extra voor jonge bedrijven

Het kabinet steekt de komende vier jaar 65 miljoen euro extra in beleid om jonge, innovatieve bedrijven vooruit te helpen. De maatregelen moeten het voor zogenoemde start-ups en scale-ups makkelijker maken om aan onder meer groeikapitaal en goed opgeleid personeel te komen.

Startende bedrijven zijn afhankelijk van technisch en digitaal talent, maar kunnen vaak geen hoge vaste salarissen bieden. Daarom werkt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) samen met haar collega Menno Snel (Financiƫn) aan een regeling die het fiscaal aantrekkelijker maakt om te worden uitbetaald in aandelenopties.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt wil Keijzer bedrijven ook meer mogelijkheden geven om gekwalificeerde mensen aan te trekken uit landen buiten de Europese Unie. Het kabinet onderzoekt daarnaast of het meer moet doen om investeerders over te halen hun geld in Nederlandse start-ups te steken.

Keijzer zegt er met deze maatregelen voor te willen zorgen dat Nederland “tot de top van de wereld gaat behoren” wat betreft voorzieningen voor beginnende technologiebedrijven. “Dat draagt bij aan extra banen en inkomsten in Nederland”, aldus de staatssecretaris.