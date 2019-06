Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht hoger begonnen aan de nieuwe beursmaand juni, na de stevige koersverliezen op vrijdag. De handel op Wall Street blijft in het teken staan van de wereldwijde handelsspanningen. FedEx ging omlaag na het Chinese dreigement om de Amerikaanse pakketbezorger op een zwarte lijst te zetten.

