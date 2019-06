Grootste horecabedrijven draaien recordomzet

De honderd grootste bedrijven in de horecabranche hebben afgelopen jaar een recordomzet gedraaid. Dat is het gevolg van de droge en warme zomer in 2018. Vooral horecabedrijven aan de kust of met een terras profiteerden van zonnig weer. Dat meldt vakblad Misset Horeca.

De honderd grootste horecabedrijven haalden afgelopen jaar ruim 8 miljard euro binnen. Dat was een groei van zo’n 7 procent vergeleken met een jaar daarvoor. Hamburgergigant McDonald’s bleef net zoals in alle jaren sinds de start van de ranglijst in 2003 het grootste horecabedrijf van Nederland. Op nummer twee stond Van der Valk Hotels. De horecaondernemingen in de top 100 hebben samen 4.000 vestigingen en ruim 100.000 mensen in dienst.

Ondernemers in de horeca hebben toenemende moeite om geschikt personeel te vinden, meldt Misset op basis van een enquĂȘte onder de top 100. Zo’n 30 procent van de directeuren vindt dat dit een rem zet op de groei van hun onderneming.