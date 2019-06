Wall Street in de lift in middaghandel

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag in de middaghandel verder omhoog. Beleggers verwerkten een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid en leken daardoor meer vertrouwen te krijgen in renteverlagingen. De banencijfers spelen een belangrijke rol bij het beleid van de Federal Reserve. Het sentiment werd de voorbije dagen al bepaald door berichten over de mogelijkheid van renteverlagingen.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,1 procent hoger op 26.012 punten. De S&P 500 won 1,2 procent op 2878 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,8 procent tot 7750 punten.

Afgelopen maand kwamen er 75.000 nieuwe banen bij, in plaats van de 175.000 waar door kenners op werd gerekend. Het werkloosheidscijfer bleef rond de laagste stand in vijftig jaar. Financiƫle fondsen stonden onder druk na het tegenvallende banenrapport. JPMorgan, Citigroup, Bank of America en Wells Fargo verloren tot XXX procent.

Beyond Meat maakte een koerssprong van ruim 33 procent. De maker van vleesvervangers, die recent zijn beursdebuut maakte, kwam donderdag nabeurs met veel beter dan verwachte cijfers. Ook Zoom Video Communications ging met bijna 20 procent flink omhoog. Het videoconferentiebedrijf kreeg vooral met zijn vooruitzichten voor het hele jaar de handen van beleggers op elkaar.

Boekwinkelketen Barnes & Noble wordt overgenomen door investeerder Elliott Management. Die telt 476 miljoen dollar neer voor de noodlijdende keten. Geruchten over de deal zorgden donderdag al voor reuring. Het aandeel Barnes & Noble won toen 30 procent en ging nu ruim 12 procent omhoog.

Pakketbezorger Fedex maakte bekend zijn contract met Amazon in de VS niet te vernieuwen. Fedex (plus 0,9 procent) kreeg het afgelopen jaar iets meer dan 1 procent van zijn omzet van Amazon (plus 2,5 procent).

De euro was 1,1336 dollar waard tegenover 1,1333 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 53,58 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer en werd verhandeld voor 62,91 dollar per vat.