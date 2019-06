China staat open voor gesprekken met VS

China staat open voor nieuwe handelsgesprekken met de Verenigde Staten op topniveau. Of dit betekent dat de landen tijdens de komende G20-top in Japan later deze maand met elkaar om de tafel gaan, liet Peking in het midden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei geen aankondiging te zullen doen daarover.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals aangegeven dat hij klaarstaat om zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top te ontmoeten. Hij zei eerder de verdere verhoging van importtarieven op Chinese goederen van die bijeenkomst af te laten hangen. Peking heeft nog geen bevestiging gegeven dat die topontmoeting ook zal plaatsvinden.

Het Chinese ministerie herhaalde nogmaals dat het liever geen handelsoorlog met de VS voert, maar dat het ook geen angst heeft voor een verdere escalatie van het handelsconflict. Als de VS bereid zijn ook water bij de wijn te doen, staat de deur voor onderhandelingen open, zo klinkt het. Houden de VS hun poot stijf, dan staat Peking klaar om gepaste tegenmaatregelen te nemen.