Mexicodeal zet Wall Street op winst

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst geopend. De overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Mexico gaf steun aan het sentiment op Wall Street. Verder zorgde overnamenieuws voor reuring en blijven de handelsspanningen tussen de VS en China de gemoederen bezighouden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,7 procent hoger op 26.159 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2892 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 7816 punten.

De VS en Mexico bereikten een deal over de aanpak van migratie. De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is daardoor voor onbepaalde tijd opgeschort, liet president Donald Trump weten.

Ondertussen blijven beleggers gespitst op ontwikkelingen rond de handelsstrijd tussen de VS en China. China zal een handelsdeal sluiten met de VS omdat de Chinezen wel moeten komen tot een overeenkomst, zei Trump maandag in een interview. Peking heeft al laten weten open te staan voor nieuwe handelsgesprekken op topniveau.

Industrieel concern United Technologies (plus 0,6 procent) maakte bekend defensiebedrijf Raytheon (plus 1,3 procent) over te nemen voor een bedrag van 74 miljard dollar. Samen worden ze een van de grootste defensie- en luchtvaartbedrijven ter wereld. Softwaremaker Salesforce (min 3,2 procent) kondigde op zijn beurt aan branchegenoot Tableau (plus 36,5 procent) over te nemen. Die deal heeft een waarde van 16 miljard dollar.

Ook vliegtuigmaker Boeing (plus 0,9 procent) stond in de schijnwerpers. Luchtvaartmaatschappij American Airlines (plus 1,8 procent) zei de gewraakte Boeing-toestellen van het type 737 MAX langer aan de grond te houden dan voorzien. De toestellen worden al maanden niet gebruikt, na twee rampen met 737 MAX-toestellen in korte tijd.