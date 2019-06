Kabinet stelt grenzen bij 5G-veilingen

Het kabinet stuurt aan op een evenwichtige verdeling van frequenties voor mobiele communicatie tussen de drie grote telecomaanbieders na de aanstaande 5G-veilingen. Geen enkel bedrijf mag straks beschikken over meer dan 40 procent van de totale beschikbare frequentieruimte, huidige en nieuwe vergunningen meegerekend.

Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Zij wil ervoor zorgen dat er voor consumenten en bedrijven voldoende te kiezen overblijft. Daarom krijgen minstens drie partijen de gelegenheid om een eigen 5G-netwerk aan te leggen, dat aan minimumeisen moet voldoen wat betreft snelheid en geografische dekking.

Er zijn nu ook drie telecomaanbieders met een eigen netwerk voor mobiele communicatie; KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile/Tele2. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meent dat daarmee de concurrentie voldoende gewaarborgd is en ziet geen aanleiding om frequentieruimte te reserveren voor een eventuele vierde aanbieder. Keijzer volgt dat advies.

“Consumenten en bedrijven moeten ook in de toekomst altijd en overal toegang hebben tot de snelste draadloze communicatie”, zegt Keijzer. “Onze samenleving is hiervan in toenemende mate afhankelijk. “De eerste 5G-frequenties gaan eind dit jaar of begin volgend jaar onder de hamer. Eind 2021 of begin 2022 volgt een tweede veiling.

Het kabinet wacht nog op een advies over de veiligheid van toekomstige 5G-netwerken. Een werkgroep onder leiding van de Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoekt nog hoe die gevrijwaard kunnen blijven van bijvoorbeeld spionage en sabotage. De uitkomsten daarvan worden “binnenkort” verwacht.

Keijzer meldt verder dat het kabinet nog dit jaar duidelijkheid geeft over een oplossing voor het afluisterstation van de inlichtingendiensten in Burum. Dat maakt gebruik van een frequentie die vanaf 2022 bedoeld is voor 5G. Hoewel die frequentieband pas bij de tweede veiling aan bod komt, moeten marktpartijen al voor de eerste veiling weten waar zijn aan toe zijn, aldus de staatssecretaris.