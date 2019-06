Klein verlies voor Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een klein verlies gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke opmars. Het verlies bleef daarbij beperkt dankzij een onverwachte flinke stijging van de Japanse machineorders in april. De meeste andere Aziatische beurzen deden eveneens een stap terug.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min op 21.129,72 punten. Telecomconcern SoftBank, een zwaargewicht in de index, zakte 2,4 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat een groep Amerikaanse staten naar de rechter stapt om de fusie van de grote telecombedrijven Sprint en T-Mobile US te blokkeren. SoftBank heeft een belang in Sprint. Nissan verloor 0,6 procent. Stemadviesbureau ISS heeft de aandeelhouders van de Japanse autobouwer aangeraden om tegen de herbenoeming van bestuursvoorzitter Hiroto Saikawa te stemmen.

De Chinese beurzen verloren terrein. De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 1,8 procent onderuit na de aanhoudende protesten in de stad tegen de omstreden wet voor uitleveringen aan China. De beursgraadmeter in Shanghai leverde 0,4 procent in. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese inflatie in mei verder is toegenomen tot het hoogste niveau in vijftien maanden. Dat kwam onder meer door stijgende voedselprijzen vanwege voorraadproblemen. De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent. In Australiƫ eindigde de All Ordinaries nagenoeg vlak.