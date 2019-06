AEX begint licht lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden overwegend met verliezen. De vastgelopen handelsonderhandelingen tussen Washington en Peking bleven de markten in de greep houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de min op 554,56 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 769,14 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent.

Op de lokale markt maakte Esperite een koerssprong van ruim 12 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het in Amsterdam genoteerde biotechnologiebedrijf weer praat met het Poolse PBKM over een overname van de activiteiten van stamceltak Cryo-Save. Eind mei werd nog de stekker uit de onderhandelingen getrokken, omdat PBKM van een deal afzag.