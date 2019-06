Lagarde: Nederlands overschot is buitensporig

Niet alleen de zuidelijke EU-landen moeten hun “economische excessen” zoals hoge staatsschulden aanpakken. De Nederlandse en Duitse begrotingsoverschotten zijn evenzeer buitensporig en moeten worden aangepakt. Dat zei IMF-topvrouw Christine Lagarde in Luxemburg na haar presentatie aan de Eurogroep van de jaarlijkse rapportage van de VN-organisatie over de eurozone. Volgens Lagarde moeten landen die ruim in de slappe was zitten zoals Nederland meer “in hoge kwaliteit investeren”.

Nederland boekte vorig jaar een overschot op de staatsbegroting van 11,3 miljard euro, ofwel 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In Duitsland is het overschot zelfs 3 procent.

Ook de Europese Commissie heeft kritiek op het Nederlandse begrotingsoverschot. Ze spoorde Den Haag in februari nog aan meer te investeren in niet alleen tastbare zaken maar ook bijvoorbeeld in intellectueel eigendom en onderzoek en ontwikkeling.

Zonder ItaliĆ« bij naam te noemen, waarschuwde Lagarde dat “de overwegend zuidelijke EU-landen met hun hoge staatsschulden het juiste begrotingspad moeten vinden. Dat vergt politieke moed. Maar de instrumenten daarvoor bestaan.”